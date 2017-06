Eine US-Maschine des Typs F/A-18E hat am Sonntag ein syrisches Kampfjet abgeschossen.

USA schießen syrischen Kampfjet ab

In Nordsyrien hat ein US-geführtes Militärbündnis einen syrischen Kampfjet abgeschossen. Der Gefechtsort lag unweit der Hochburg des Islamischen Staats in Al-Rakka. Der Kampfjet habe zuvor Bomben in der Nähe verbündeter Truppen abgeworfen, teilte das Verteidigungsministerium der USA mit.