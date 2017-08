Heather Nauert, Sprecherin des US-Außenministeriums, bedauert zwar die Schließung, hält aber dennoch für eine angemessene Reaktion.

© AP

Diplomatische Krise

USA ordnen Schließung von russischem Konsulat an

Die USA haben im diplomatischen Streit mit Russland die Regierung in Moskau aufgefordert, ihr Konsulat in San Francisco zu schließen. Das teilte das US-Außenministerium am Donnerstag in Washington mit.