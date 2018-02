US-Senat beendet „Shutdown“-Modus zügig

Das Kapitol in Washington. © dpa

Einigung im Kongress

Nach monatelangen Verhandlungen einigten sich Republikaner und Demokraten auf einen Kompromiss, die Abstimmung im Senat sollte rasch über die Bühne gehen. Nur ein einziger Republikaner blockiert die Pläne – sein Widerstand war allerdings bereits nach kurzer Zeit beendet.

Washington. Auch nach Monaten der Verhandlungen konnten sich Demokraten und Republikaner im Haushaltsstreit in den USA erst nicht auf einen Kompromiss einigen. Der Kongress verpasste in der Nacht zu Freitag eine Frist, ein entsprechendes Haushaltsabkommen durchzubringen. Nur etwa eine Stunde vor Mitternacht hatte der Senat seine Sitzung unterbrochen. Erst kurz nach Anbruch des neuen Tages wurde sie wieder aufnehmen. Mit dieser Entscheidung war zumindest ein kurzfristiger Shutdown nicht mehr aufzuhalten. Am Ende votierten die Senatoren dann doch für den Kompromiss – 71 zu 28 Stimmen für den neuen US-Haushalt. Nun bedarf es der Zustimmung des Repräsentantenhauses.

Einzelne Senatoren können Abstimmungsprozess in den USA verzögern

Echte Schwierigkeiten hatte am Donnerstagabend der republikanische Senator Rand Paul gemacht. Er hielt die Abstimmung im Senat über die Finanzierungsmaßnahme auf, weil sie seiner Ansicht nach nicht zu verantworten war. „Ich habe für das Amt kandidiert, weil ich die Billionen-Dollar-Defizite von Präsident (Barack) Obama kritisiert habe. Jetzt haben wir die Republikaner beim Angebot eines Billionen-Dollar-Defizits Hand in Hand mit den Demokraten“, beklagte er in seiner Ansprache.

Trotz Pauls Kritik hätte die Maßnahme im Senat vermutlich genug Stimmen gehabt. Die Regeln der Kongresskammer erlauben es einzelnen Senatoren aber, den Abstimmungsprozess zu verzögern.

Zweiter Shutdown binnen vier Wochen

Ein weiterer Konflikt ist im Repräsentantenhaus absehbar: Dort kündigten bereits viele Demokraten Widerstand gegen die Maßnahme an, weil sie keine Lösung im Einwanderungsstreit bereithalte. Den Demokraten geht es dabei besonders um das Schicksal Tausender sogenannter Dreamer. Den illegal als Kinder in die USA gekommenen jungen Erwachsenen droht die Abschiebung.

Bei dem kurzzeitigen Shutdown handelte es sich um den zweiten innerhalb von vier Wochen. Um einen neuerlichen Verwaltungsstillstand zu vermeiden, hatten Republikaner und Demokraten gemeinsam an dem Entwurf gearbeitet. Der Plan sieht für Verteidigung und innenpolitische Programme über die nächsten zwei Jahre zusätzliche 300 Milliarden Dollar und die Anhebung der Schuldenobergrenze vor. Mit dem bereits im US-Senat verabschiedeten Abkommen steht den USA das erste Haushaltsdefizit von über einer Billion Dollar seit der ersten Amtszeit des früheren Präsidenten Barack Obama bevor.

