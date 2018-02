USA bereit für Gespräche mit Nordkorea

Vizepräsident Pence

Nach einem Treffen mit Südkoreas Präsident Moon Jae In im Rahmen der Olympischen Spiele hat US-Vizepräsident Pence erstmals Gesprächsbereitschaft mit Pjöngjang signalisiert. Dennoch halten Washington und Seoul auch weiterhin an wirtschaftlichen und diplomatischen Sanktionen gegen Nordkorea fest.

Washington. Die USA sind bereit, direkte Gespräche mit Nordkorea zu führen. Das sagte US-Vizepräsident Mike Pence der „Washington Post“ in einem Interview auf dem Rückflug von den Olympischen Winterspielen in Südkorea. In Gesprächen mit Südkoreas Präsident Moon Jae In hätten sich beide Länder auf weitere Bedingungen einer Annäherung mit Nordkorea verständigt.

Dies beinhalte zunächst die Fortsetzung der US-Sanktionen, mit denen Washington Druck auf das isolierte ostasiatische Land ausübt. Solange Pjöngjang keine Schritte unternehme, um sein Raketen- und Atomprogramm aufzugeben, würden die USA gemeinsam mit Südkorea an den restriktive Maßnahmen festhalten. Dennoch sei man mittlerweile dafür offen, wenn das nordkoreanische Regime Gespräche führen wolle.

Keine Erleichterungen für Gesprächsbereitschaft

„Die Politik des maximalen Drucks bleibt also bestehen und wird noch verstärkt. Aber wenn man reden will, werden wir reden.“ Die Aussagen weichen von der bisherigen US-Politik ab, die Gespräche erst in Aussicht gestellt hatte, sobald Nordkorea Zugeständnisse gemacht hätte.

Vor Pences’ Treffen mit Präsident Moon Jae In waren die USA und Südkorea nicht einig darüber, ob Seoul die Annäherungen mit Pjöngjang nach Abschluss der Winterspiele fortführen solle. Während Moon Jae In Verhandlungen mit dem Norden befürwortete, sprach Pence zunächst nur über weiteren Druck auf Pjöngjang.

Bei den Gesprächen seien beiden schließlich überein gekommen, dass der Norden allein für das Führen von Gesprächen keine wirtschaftlichen oder diplomatischen Erleichterungen erhalten solle, sondern nur für die Rückbildung des Atomprogramms.

Unter diesen Aspekten werde Pence ein Treffen zwischen den Staatschefs von Nord- und Südkorea unterstützen. Gespräche zwischen Nordkorea und den USA könnten darauf folgen, sagte der Vizepräsident. Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hatte Moon am Samstag zu einem Treffen eingeladen.

Von dpa/RND