Deutschland/Welt Steinmeier in Kalifornien - US-Westküste wehrt sich gegen Trump Bundespräsident Steinmeier reist für Gespräche nach Kalifornien. US-Präsident Trump bleibt diesem Bundesstaat lieber fern – der Westküstenstaat zeigt sich gegenüber Washington kämpferisch.

Aktivisten demonstrieren in San Diego in Kalifornien gegen die geplante Abschaffung des unter Obama eingeführten Programms „Deferred Action for Childhood Arrivals“ (DACA). Quelle: dpa