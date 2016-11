US-Wahl 2016

Der Trump-Schock: Das Netz reagiert mit jeder Menge Spott auf den Wahlerfolg des Republikaners. Es gibt aber auch durchaus Anhänger, die ihre Freude über das überraschende Ergebnis teilen.

Die Abgeordnete Kordula Schulz-Asche (Bündnis 90/Die Grünen) frotzelt:

Ich mach mich jetzt trotz #USA #election2016 an die Arbeit. Immerhin geht es heute auch um den Schutz von Demenzkranken #Bundestag — Kordula Schulz-Asche (@K_SA) November 9, 2016

EU-Parlamentspräsident Martin Schulz nennt Trump einen " Bannerträger der Furcht und der Ängste von Millionen Amerikanern".

My statement on the result of the US presidential elections #USElections pic.twitter.com/yrbUXOehQz — EP President (@EP_President) November 9, 2016

Der Comedian Ingmar Stadelmann twittert:

Damit gibt's nach 9/11 jetzt auch 11/9! Notier ich mir. #USWahl2016 — Ingmar Stadelmann (@IngmarStadelman) November 9, 2016

Der ehemalige schwedische Außenminister Carl Bildt macht sich über den überraschenden Wahlausgang lustig:

I read there was a monkey somewhere in inner China that predicted that Donald Trump would win. At least someone. — Carl Bildt (@carlbildt) November 9, 2016

Marian Bracht von der Jungen Union witzelt via Twitter:

Sängerin Cher hat bereits im Vorfeld politisch deutlich Stellung bezogen. Als sich ein Sieg Trumps abzeichnet, twittert die Pop-Ikone wütend: "Wie in Deutschland in den 30ern, Ärger und Wut hat unser Land aufgefressen.“

IF🚽WINS,HE WILL STILL BE WHAT HE IS NOW…A PETTY VENGEFUL,COWARD‼️AS GERMANY WAS IN THE 30′s, THERES AN ANGER,A RAGE, THAT HAS CONSUMED OUR🇺🇸 — Cher (@cher) November 9, 2016

Der amerikanische Blogger Perez Hilton regt sich bei Twitter über die Wahlentscheidung auf. "Amerika, du bist gefeuert!" und weiter: "Die Welt sollte sich sehr erschrecken!"

Wrestling-Legende und Trump-Anhänger Hulk Hogan kommentiert den Wahlsieg: "Ich bin so dankbar. Gott segne Amerika!"

Die Autorin J. K. Rowling zeigt sich wütend über den Wahlausgang und zeigt sich kämpferisch: "Wir dürfen Hass-Reden nicht zur Normalität werden lassen!"

We stand together. We stick up for the vulnerable. We challenge bigots. We don't let hate speech become normalised. We hold the line. https://t.co/ro9AkRSc9Q — J.K. Rowling (@jk_rowling) November 9, 2016

Auch Pop-Queen Madonna, die sich öffentlich für Hillary Clinton ausgesprochen hat, ruft dazu auf, nicht aufzugeben.

A New Fire Is Lit 🔥 We Never Give Up. 🔥We Never Give In' 🇺🇸 pic.twitter.com/CM4PAnR1nj — Madonna (@Madonna) November 9, 2016

Lady Gaga hat bis zum Schluss die Hoffnung für einen Wahlsieg von Hillary Clinton nicht aufgegeben

In a room full of hope, we will be heard. @deray #blacklivesmatter Stand up for kindness, equality, and love. ❤️🇺🇸 Nothing will stop us. pic.twitter.com/CYLnVOseML — #VoteHillary (@ladygaga) November 9, 2016

Katie Pavlich vom Sender Fox News ist empört, dass Hillary Clinton ihre eigene Wahlparty nicht besuchen will.

Hillary Clinton won't be showing up to her own party tonight. No concession? Lame. #Electionnight — Katie Pavlich (@KatiePavlich) November 9, 2016

Auch die deutsche Moderatorin Catherine Vogel ist entsetzt:

Kann jemand vier Jahre vorspulen zu Michelle Obama? #uswahl2016 #ElectionDay — Catherine Vogel (@vogel_catherine) November 9, 2016

Blogger Caspar C. Mierau twittert:

Ab jetzt ist alles Präsidentenbeleidigung. — Caspar C. Mierau (@leitmedium) November 9, 2016

Der australische Radiomoderator scherzt, er biete ein freies Zimmer und eine Hochzeit an, falls eine Amerikanerin gerne nach Australien auswandern möchte:

I have a free room at my place & am down to get married if any American women wanna make the move to Australia?#Election2016 #ElectionDay — ANGUS O'LOUGHLIN (@Angus_OL) November 9, 2016

Von RND/km