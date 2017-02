Die neue US-Bildungsministerin: Milliardärin Betsy DeVos.

© imago

Präzedensfall

US-Vize Pence macht DeVos zur Ministerin

Weil auch Republikanerinnen an Trumps Kandidatin für das Bildungsministerium zweifeln, droht Milliardärin Betsy DeVos das Scheitern. Vizepräsident Pence hilft ihr aus der Klemme. So ein Vorgang gab es zuvor nie in der Geschichte der USA.