Obamas „Clean Power Plan“ sollte die Kohlendioxidemissionen der USA bis 2030 um 32 Prozent unter das Niveau von 2005 drücken.

Clean Power Plan

US-Umweltbehörde will Klimaschutzprogramm beenden

Die US-Regierung will einen zentralen Bestandteil der Klimastrategie von Barack Obama aufheben. Der wollte den Ausstoß von Treibhausgasen von Kohlekraftwerken begrenzen. Der Direktor der Umweltbehörde EPA, Scott Pruitt, kündigte an, er werde den „Clean Power Plan“ per Verordnung abschaffen.