Schießerei bei Baseballtraining

Anschlag auf US-Abgeordneten: In der Hauptstadt des Bundesstaates Virginia wurde der Republikaner Steve Scalise bei einem Baseballspiel niedergeschossen. Der Täter soll festgenommen worden sein.

Alexandria. Bei einem Schusswaffenangriff in Virginia ist Medienberichten zufolge der republikanische Spitzenpolitiker Steve Scalise beim Baseballtraining von US-Abgeordneten angeschossen worden. Am Donnerstag sollte das jährliche Benefiz-Baseballspiel zwischen Republikanern und Demokraten stattfinden. Scalise ist sogenannter „Majority Whip“ im US-Repräsentantenhaus und damit die Nummer drei in der Fraktionsführung der Republikaner.

Scalise liege derzeit im Krankenhaus und sei in stabiler Verfassung, sagte ein Parlamentsassistent. Ein anderer Abgeordneter beschrieb die Verletzung von Scalise als Hüftwunde. Er soll sich derzeit nicht in Lebensgefahr schweben.

Sen. Rand Paul on shooting: “Nobody would have survived without Capitol Hill police. They saved everybody’s life" https://t.co/Pt46Boqbuq — CNN (@CNN) June 14, 2017

Laut Berichten von CNN soll ein Mann die Abgeordneten mit einem Gewehr und möglicherweise einer Pistole angegriffen haben. Die Polizei berichtete auf Twitter, der Mann sei festgenommen worden. Es gab zunächst keine Angaben zu seiner Identität.

Bis zu 50 Schüsse sollen abgefeuert worden sein. Insgesamt seien bei dem Zwischenfall gegen 7.30 Uhr (Ortszeit) nahe der Hauptstadt Washington im Bundesstaat Virginia mehrere Menschen verletzt worden, hieß es weiter, darunter nach MSNBC-Angaben auch zwei Polizisten. Die Verletzten wurden in nahegelegene Krankenhäuser gebracht.

Anwesenheit von Polizisten verhinderte Schlimmeres

Senator Rand Paul war vor Ort bei der Schießerei und schilderte gegenüber Fox News, dass nur die Anwesenheit der Polizei ein "Massaker" verhindert habe. Diese waren nur vor Ort, da Scalise als Teil der Fraktionsspitze permanenten Polizeischutz genießt. Den Angaben zufolge lieferten sie sich einen etwa zehnminütigen Schusswechsel mit dem Schützen.

Auch US-Präsident Donald Trump meldete sich über Twitter zum Vorfall.

Rep. Steve Scalise of Louisiana, a true friend and patriot, was badly injured but will fully recover. Our thoughts and prayers are with him. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 14, 2017

Von RND

Alexandria, Virginia