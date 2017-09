US-Profiligen – Aufstand gegen Donald Trump

Knien gegen Trump: Jerry Jones (blaues Hemd, M.) und seine Dallas Cowboys am 25. September in Glendale, Arizona vor dem Spiel gegen die Arizona Cardinals. © AP

NFL und Co.

Knien als Zeichen des aufrechten Gangs: Der Streit um den Hymnen-Protest in der amerikanischen Football-Liga NFL und der Basketball-Liga NBA eskaliert. Nachdem Präsident Trump die Besitzer der Teams aufgefordert hatte, politische Kundgebungen bei der Hymne mit Kündigung zu bestrafen, kniet jetzt die halbe Liga.

Washington. Pastor Robert Jeffress, Mitglied von Trumps „evangelikalem Beraterstab“ und als rechtsreligiöser Einheizer bekannt, machte jetzt mit einem ganz besonders konstruierten Vergleich von sich reden. „Diese Spieler sollten Gott danken, dass sie in einem Land leben, in dem sie nicht nur jährlich Millionen von Dollar verdienen können, sondern in dem sie sich keine Sorgen zu machen brauchen, beim Knien während der Hymne einen Kopfschuss verpasst zu kriegen wie in Nordkorea.”

Das Niederknien, während die US-Hymne gespielt wird, ist ein stiller Protest vornehmlich afroamerikanischer NFL-Profis. Begonnen hatte alles mit dem vormaligen Spielmacher der San Francisco 49ers. Quarterback Colin Kapernick, ohnehin ein kritischer Geist, protestierte damals im August 2016 während eines Testspiels gegen die rassistisch motivierte Polizeigewalt in den USA. Er blieb während der Hymne, die in den Vereinigten Staaten vor jedem Liga-Match gespielt wird, einfach auf der Spielerbank sitzen, anstatt sich zu erheben und die Hand auf die linke Brust zu legen, wie es gute Sitte ist. „Ich werde nicht aufstehen und damit meinem Stolz auf unsere Flagge Ausdruck verleihen in einem Land, das Farbige und Schwarze unterdrückt“, sagte Kapernick damals. „Für mich ist das wichtiger als Football, und es wäre egoistisch, andere Prioritäten zu setzen, während Leichen auf den Straßen liegen – und die Typen (Polizisten) kriegen bezahlten Urlaub und bleiben als Mörder unbehelligt.“