Washington

Der Termin ist äußerst brisant: Der ehemalige Anwalt von US-Präsident Donald Trump, Michael Cohen, wird an diesem Mittwoch um 16 Uhr deutscher Zeit im Kontrollausschuss des Repräsentantenhauses aussagen. Zur gleichen Zeit weilt der US-Präsident in Vietnam – er trifft dort auf Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un.

Zu Hause könnten der US-Präsident jedoch in die Bredouille geraten, denn Cohen kündigte Anschuldigungen gegen den Präsidenten an. Das amerikanische Volk könne am Mittwoch selbst entscheiden, wer die Wahrheit sage, erklärte Cohen am Dienstag vor Reportern. Er freue sich darauf, „mit meiner Stimme meine Geschichte zu erzählen“.

Manuskript der Rede umfasst 20 Seiten

Cohen sagte, er wolle den Abgeordneten einen Blick hinter die Kulissen gewähren, und ihnen Trumps Lügen, Rassismus und Betrug vor Augen führen. Möglicherweise gehe es auch um strafbares Verhalten, wie eine anonyme Quelle mitteilte.

Das US-Portal „Politico“ veröffentlichte nun das 20-seitige Manuskript der Rede. Darin beschuldigt der Ex-Anwalt Trump, Geld von seinem privaten Bankaccount zur Verfügung gestellt zu haben, um der Pornodarstellerin Stormy Daniels Schweigegeld zu zahlen.

„Heute bin ich hier, um die Wahrheit zu sagen“

Trump wusste demnach vorab von E-Mail-Veröffentlichungen der Enthüllungsplattform Wikileaks, die die Kampagne seiner Rivalin Hillary Clinton schädigen würden. Trump habe Cohen indirekt angewiesen, über ein Immobilienprojekt in Moskau zu lügen, heißt es. Trump habe ihm nicht gesagt, zu lügen, aber: „Er schaute mir in die Augen und sagte, es gibt keine Geschäfte in Russland, und dann ging er und belog das amerikanischen Volk indem er das Gleiche sagte.“

Cohen schreibt, er habe Trump lange gedeckt – und für ihn gelogen. „Heute bin ich hier, um die Wahrheit über Donald Trump zu sagen“, heißt es in dem Manuskript. Er sei kein perfekter Mann und habe Dinge getan, auf die er nicht stolz sei. Mit den Konsequenzen seines Handelns müsse er den Rest seines Lebens klar kommen.

Cohen soll in dieser Woche vor drei Ausschüssen des Kongresses aussagen. Am Dienstag sprach er bereits über neun Stunden mit dem Geheimdienstausschuss des Senats hinter verschlossenen Türen. Am Donnerstag soll er vor dem entsprechenden Ausschuss des Repräsentantenhauses erscheinen. Nur die Anhörung vor dem Kontrollausschuss des Repräsentantenhauses an diesem Mittwoch ist öffentlich.

Cohen hat in der Vergangenheit den Geheimdienstausschuss belogen

Es wird erwartet, dass die Republikaner versuchen werden, Cohen zu diskreditieren, da er bereits zugegeben hat, in der Vergangenheit gelogen zu haben. Die Sprecherin des Weißen Hauses Sarah Sanders teilte am Dienstag mit, es sei lächerlich, einem verurteilten Lügner wie Cohen Glauben zu schenken, und erbärmlich, dass er eine weitere Möglichkeit bekomme, seine Lügen zu verbreiten.

Cohen hatte sich schuldig bekannt, in der Vergangenheit den Geheimdienstausschuss des Senats belogen und Verstöße gegen das Gesetz zur Wahlkampffinanzierung begangen zu haben. Die öffentliche Aussage droht den Gipfel zwischen Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un in Vietnam zu überschatten.

Von RND/AP/ngo