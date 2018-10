Izmir

Der zuletzt in der Türkei inhaftierte US-Pastor Andrew Brunson ist frei und erreichte am späten Freitagabend den Flughafen in Izmir. Von dort aus soll es für den 50-Jährigen zeitnah weitergehen zu einem Zwischenstopp in Deutschland. Das wurde am Freitag bekannt. Brunsons Anwalt Ismail Cem Halavurt sagte Reportern, dass es nach zwei Tagen in Deutschland für Brunson zurück in die USA gehe.

Gemäß türkischem Gesetz kann Brunson auf freiem Fuß bleiben. Ein Vorwurf wegen Spionage wurde fallen gelassen.

Der Pastor stand im Zentrum eines diplomatischen Streits zwischen den USA und der Türkei. Der 50-jährige Geistliche hatte sich gegen die Spionage- und Terrorvorwürfe gewehrt und auf seiner Unschuld bestanden. Er hätte bis zu 35 Jahre Gefängnis bekommen können, wenn er wegen aller Vorwürfe gegen ihn verurteilt worden wäre. Mit Tränen in den Augen umarmte er seine Frau Norine Lyn, als er auf das Urteil wartete.

Von RND