US-Gericht hebt Ein-Stimmen-Vorsprung wieder auf

Nachauszählung in Virginia © AP

Wahlkrimi in Virginia

Zunächst hieß es, die Demokratin Shelly Simonds habe mit einer Stimme Vorsprung die Bezirkswahl in Virginia gewonnen. Am Mittwoch jedoch hoben US-Richter das Ergebnis wieder auf. Nun entscheidet ein Münzwurf über den Sieger.

Richmond. Nach dem Richterspruch herrscht ein Patt von je 11 608 Stimmen. Laut Wahlregeln muss nun das Los entscheiden. Berichten zufolge hatte ein Wähler auf seinem Wahlschein die Kreise sowohl für Yancey als auch für Simonds ausgefüllt, durch den Kreis für Simonds aber einen Strich gemacht.

Er wollte so klarmachen, für wen er eigentlich stimmen wollte. Das hat nicht ganz geklappt: In der Nachzählung, bei der die Demokratin gewonnen hatte, war diese eine Stimme zunächst nicht gezählt worden. Die Richter entschieden nun anders und sprachen sie dem Republikaner zu. Sie schlossen sich damit Berichten zufolge der Argumentation seiner Anwälte an.

Ein Wahlsieg der Demokratin Simonds würde im Abgeordnetenhaus von Virginia zu einem Gleichstand von 50 zu 50 führen. Bei einem Sieg von Yancey würden die Republikaner mit 51 zu 49 vorne liegen. Die Republikaner haben im dortigen Abgeordnetenhaus seit 17 Jahren die Mehrheit.

Die Losentscheidung der staatlichen Wahlkommission ist gesetzlich verankert. Binnen der nächsten Woche muss eine Münze geworfen werden. Damit ist es aber noch nicht vorbei: Wer unterliegt und mit dem Ergebnis nicht einverstanden ist, kann eine zweite Nachzählung fordern.

Von dpa/RND