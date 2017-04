Die „USS Michigan“ im Hafen von Busan.

Nordkorea-Konflikt

US-Atom-U-Boot macht vor Südkorea fest

Die Lage auf der koreanischen Halbinsel bleibt angespannt: Am Jahrestag der Gründung seines Militärs soll Nordkorea eine große Militärübung abhalten. Zeitgleich hat ein US-Atom-U-Boot an einem Hafen in Südkorea festgemacht.