Nach einer Unterbrechung der Evakuierungen aus den letzten Rebellengebieten in Aleppo sind am Montag wieder tausende Menschen aus der syrischen Metropole in Sicherheit gebracht worden.

Beschluss des Sicherheitsrats

UN schickt Beobachter nach Aleppo

Der UN-Sicherheitsrat hat per Resolution die Entsendung von Beobachtern in die syrische Stadt Aleppo gefordert. Alle 15 Mitgliedsstaaten stimmten am Montag in New York für eine entsprechende Vorlage.