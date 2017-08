Soldaten der Demokratischen Kräfte Syriens in Rakka.

© dpa

IS-Hochburg

UN fordert freies Geleit für Zivilisten von Al-Rakka

Der IS verliert den Kampf um Al-Rakka. Nun haben die Vereinten Nationen die kriegsführenden Parteien in Syrien zu einem Stopp der Kampfhandlungen aufgefordert. So soll die 20.000 eingeschlossenen Zivilisten aus der Stadt evakuiert werden können.