Spendenaufruf

Hilferuf der Vereinten Nationen: Nach dem verheerenden Hurrikan „Matthew“ bitten die UN die internationale Gemeinschaft um Geld für das schwer getroffene Haiti.

Port-au-Prince. Die Vereinten Nationen richteten am Montag einen Hilfsappell an die internationale Gemeinschaft. Benötigt würden 119 Millionen Dollar (106 Millionen Euro), um die Menschen auf Haiti mit dem Nötigsten zu versorgen, teilten die UN in Genf mit.

750.000 Menschen sind den Angaben zufolge auf Soforthilfe angewiesen. Strom und Telefon funktionieren nicht. In der südlichen Küstenregion sind laut UN 90 Prozent der Häuser zerstört oder schwer beschädigt.

Mehrere Hundert Menschen starben

Zuletzt hatten bereits mehrere Staaten und Organisationen Hilfe zugesagt. Der Großteil des Geldes werde in den kommenden drei Monaten für Lebensmittel, sauberes Trinkwasser, Notunterkünfte und die medizinische Versorgung der Bevölkerung benötigt, hieß es in dem Spendenaufruf.

„Matthew“ hatte am Dienstag vergangener Woche den Südwesten Haitis mit voller Kraft getroffen. Häuser wurden zerstört, Straßen und Felder überflutet. Nach offiziellen Angaben kamen 372 Menschen ums Leben, 246 wurden verletzt. Rettungskräfte vor Ort rechnen mit deutlich mehr Opfern.

Die Situation der Menschen ist prekär. In der zerstörten Küstenstadt El Salut wurde am Sonntag bereits der erste Cholera-Tote gemeldet.

Von dpa/RND

Port-au-Prince