Rettungswesten von der griechischen Ägäisinsel Chios liegen am East River in New York. Erstmals halten die UN einen Gipfel rund um das Thema Flucht und Migration ab. © Justin Lane

Flüchtlinge

Wenn ab Montag Spitzenpolitiker aus aller Welt bei den Vereinten Nationen vorfahren, wird Midtown Manhattan zur Weltbühne. Mit zwei Flüchtlingsgipfeln, Geschacher um Syrien und offenen Baustellen beim Klimaschutz begehen die UN ihre wohl wichtigste Woche des Jahres.

New York. Die Vereinten Nationen veranstalten heute zum ersten Mal in ihrer Geschichte einen Gipfel rund um das Thema Flucht und Migration. Konkrete Zusagen werden bei dem von UN-Generalsekretär Ban Ki Moon ausgerichteten Treffen in New York allerdings nicht erwartet.

Stattdessen wollen die 193 Mitgliedstaaten sich auf eine politische Absichtserklärung einigen, in der es um den Umgang mit Flüchtlingen und Migranten allgemein geht. Für Dienstag, dem ersten Tag der einwöchigen UN-Generaldebatte, hat US-Präsident Barack Obama zu einem weiteren Gipfeltreffen zum Thema geladen. Unter anderem treten Deutschland und Schweden dabei als Co-Gastgeber auf.

dpa