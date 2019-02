New York

Trotz Zusagen einer atomaren Abrüstung ist Nordkoreas Nuklear- und Raketenprogramm nach wie vor intakt. Dies geht aus einem Expertenbericht an den UN-Sicherheitsrat hervor, der am Dienstag der Nachrichtenagentur AP vorlag. Demnach verletzt das Land zudem weiter UN-Sanktionen, etwa durch „eine massive Zunahme von illegalem Umladen von Erdölprodukten und Kohle zwischen Seeschiffen“. Auch gegen ein Waffenembargo, ein Verbot von Luxusgütern sowie Strafmaßnahmen im Finanzsektor verstoße Pjöngjang nach wie vor, hieß es weiter.

Keine Anzeichen für Vernichtung von Nuklearwaffen

Bei einem historischen Gipfel im Juni in Singapur hatte US-Präsident Donald Trump dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un für einen Verzicht auf das Atomwaffenarsenal „Sicherheitsgarantien“ zugesagt. Kim verpflichtete sich zugleich zur „vollständigen Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel“. Doch finden sich in dem Expertenbericht an den UN-Sicherheitsrat keine Anzeichen für eine Vernichtung von nordkoreanischen Nuklearwaffen oder interkontinentalen ballistischen Raketen, die nach Aussage von Kim das US-Festland erreichen könnten.

Derzeit laufen Vorbereitungen für ein zweites Gipfeltreffen von Trump und Kim.

