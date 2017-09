Die Türkei konzentriert Truppen in der Grenzregion Silopi. Dort verläuft einer der wichtigsten Ölpipelines aus der irakischen Kurdenregion.

Kurden-Konflikt

Türkisches Säbelrasseln an der irakischen Grenze

Die Türkei will mit einem allen Mitteln den Zerfall des Iraks verhindern. Eben dort stimmen die Kurden am 25. September per Referendum über ihre Unabhängigkeit ab. Die türkische Regierung hat deshalb an der Grenze Armee-Verbände stationiert. Erdogan droht, die Kurden vom Ölexport abzuschneiden.