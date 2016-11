Türkische Soldaten aus dem Nato-Hauptquartier im pfälzischen Ramstein haben in Deutschland um Asyl gebeten.

© dpa

Festnahmen nach Putschversuch

Türkische Nato-Soldaten bitten Deutschland um Asyl

In Ramstein befindet sich das Hauptquartier der Nato-Luftstreitkräfte, dort sind auch türkische Soldaten stationiert. Viele bitten nun um Asyl in Deutschland. Hintergrund sind wohl die Festnahmen von Tausenden nach dem Putschversuch in der Türkei.