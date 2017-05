Der Flughafen Frankfurt – Ort des Asylbegehrens der türkischen Generäle.

Flughafen Frankfurt

Türkische Generäle beantragen Asyl

Fünf Türken haben am Frankfurter Flughafen Asyl beantragt. Die vier Männer und eine Frau, darunter laut „Bild“ zwei Generäle, seien aus Griechenland gekommen und hätten bereits am 12. Mai Asyl begehrt, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Frankfurter Flughafen.