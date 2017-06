Isolierter Staat

Die islamisch-konservative Regierungspartei AKP in der Türkei will die militärische Zusammenarbeit mit Katar ausweiten. Angesichts der Isolation des Staates sieht die Partei offenbar eine günstige Gelegenheit.

Ankara. Am Mittwoch diskutierte das Parlament über das Vorhaben der Partei, Truppen in den Golf-Staat zu verlegen. Der Plan beinhaltet laut Plänen auch Trainingsmissionen. Details waren zunächst nicht bekannt.

Der Schritt kommt während einer diplomatischen Krise zwischen mehreren arabischen Ländern, darunter Saudi-Arabien, und dem Golf-Emirat Katar. Die Länder hatten am Montag alle diplomatischen Kontakte zu Katar abgebrochen und den Golfstaat weitgehend isoliert.

Die arabischen Staaten stoßen sich unter anderem an den angeblich guten Beziehungen Katars zum schiitischen Iran und beschuldigen das Golf-Emirat, Terrororganisationen wie den sunnitischen Islamischen Staat (IS) zu unterstützen. Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hatte die Isolation Katars am Dienstag kritisiert.

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel rief am Mittwoch zur Deeskalation in der Katar-Krise auf. „Wir sind überzeugt, dass ein Zwist unter Partnern und Nachbarn am Ende nur die Falschen stärkt“, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch in Berlin nach einem Gespräch mit dem saudischen Außenminister Adel Al-Dschubair.

Am Mittwoch war zudem bekannt geworden, dass möglicherweise russische Hacker hinter der diplomatischen Krise in der Golfregion stecken. Zu diesem Schluss kommt laut US-Medien das FBI. Die Ermittler gehen demnach davon aus, dass die Angreifer mit einer Fake-News Kampagne die Region destabilisieren wollten.

Von RND/dpa