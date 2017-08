Die Türkei plant mit 200 Ausbildern bis zu 10.000 somalische Soldaten auszubilden.

© picture alliance

Horn von Afrika

Türkei will Militärstützpunkt in Somalia eröffnen

Die Türkei will voraussichtlich im September einen großen Militärstützpunkt in Somalia eröffnen. Mit der Basis will die Türkei den Kampf der somalischen Regierung gegen die Terrorgruppe Al-Shabaab unterstützen.