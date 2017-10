Türkei lässt weiteren Deutschen festnehmen

„Red Notice“ von Interpol

Über Interpol ließ die Türkei nach einem deutschen Staatsbürger fahnden. Der Mann wurde nun in der Ukraine festgenommen. Ihm wird Medienberichten zufolge vorgeworfen, in Morde verstrickt zu sein – doch deutsche Gerichte halten den Vorwurf für politisch motiviert.

Kiew. Laut den Recherchen von Süddeutscher Zeitung, WDR und NDR ließ die Türkei den Kölner Kemal K. seit 2002 mittels einer sogenannten „Red Notice“ von Interpol suchen. Er soll im Juli in der Ukraine verhaftet worden sein und darf das Land nicht verlassen, ehe über seine Auslieferung entschieden wurde.

K. floh 2007 aus der Türkei nach Deutschland, wo er politisches Asyl erhielt. In der Türkei soll er in der kommunistischen Partei TKP/ML aktiv gewesen sein. 2016 wurde er eingebürgert. Laut Süddeutscher Zeitung sollen sich die türkischen Behörden in der Vergangenheit bereits mehrfach um seine Auslieferung bemüht haben. Sie werfen K. vor, in zwei Morde verstrickt zu sein, und setzten ein Kopfgeld von etwa 350.000 Euro auf ihn aus.

Generalstaatsanwaltschaft warnte K. vor Auslandsreise

Nach seiner Ankunft in Deutschland saß er zunächst mehrere Monate in Baden-Württemberg in Haft. Das Oberlandesgericht Karlsruhe urteilte schließlich gegen eine Auslieferung. Es bestünden „erhebliche Zweifel am Vorliegen eines hinreichenden Tatverdachts“. 2017 wurde seine Auslieferung erneut ablehnt.

K. soll aus privaten Gründen in die Ukraine gereist sein. Er soll zuvor von der Kölner Generalstaatsanwaltschaft wegen des bestehenden Interpoleintrags vor einer Festnahme gewarnt worden sein.

In den vergangenen Monaten waren mehrere deutsche Staatsbürger in der Türkei festgenommen worden. Seit Juli ist der Menschenrechtler Peter Steudtner hinter Gittern. Die Bundesregierung fordert bislang erfolglos seine Freilassung. Nun ist mit dem 25. Oktober ein Termin für den Prozess anberaumt.