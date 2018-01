An der Grenze zu Syrien konzentriert die Türkei seit Sonntagmorgen verstärkt Militärkonvois.

© AP

Operation Olivenzweig

Türkei könnte Bodentruppen in Nordsyrien einsetzen

Im Zuge der neu begonnenen Offensive „Operation Olivenzweig“ dürfte das türkische Militär am Sonntag Bodentruppen in Syrien einsetzen. Der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim hatte am Vortag gesagt, je nach weiterer Entwicklung sei die Entsendung der Soldaten möglich.