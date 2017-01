Die Menschen in der Türkei trauern und nehmen Abschied von den Opfern des Anschlags an Silvester in Istanbul. © Emrah Gurel/dpa

Anschlag von Istanbul

Nach dem Anschlag auf eine Silvesterfeier in Istanbul mit Dutzenden Toten gehen die türkischen Behörden gegen Hass-Postings in den sozialen Medien vor. Nutzer hatten die Opfer verhöhnt.

Istanbul. Gegen 347 Accounts werde ermittelt, weil sie Feindschaft in der Nation säten, sagt Vize-Ministerpräsident Numan Kurtulmus nach Angaben er staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu am Montagabend.

Das Büro des Ministerpräsidenten warnte in einer Mitteilung, Nachrichten in den sozialen Medien, die polarisierten, würden dem Terror in die Hände spielen. Solche Nachrichten, die den Interessen der Nation und des Landes entgegenstünden, könnten zudem als Straftat behandelt werden, heißt es weiter.

Konservative machen Stimmung gegen westliche Bräuche

Nach dem Anschlag im Club Reina hatten einige Nutzer die Opfer verspottet. In solchen Nachrichten war die Meinung dominierend, dass die Opfer es nicht anders verdient hätten, weil Neujahrsfeiern unislamisch seien. Konservative Kreise in der Türkei hatten seit längerem Stimmung gegen westliche Bräuche wie Weihnachten oder Silvester in der Türkei gemacht.

Derweil fahndet die Polizei öffentlich nach dem noch flüchtigen Attentäter.

Von RND/dpa

Istanbul