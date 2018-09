Deutschland/Welt Brett Kavanaugh - Versuchte Vergewaltigung? Trumps Favorit gerät ins Schlingern Die Vorentscheidung war für diese Woche geplant: Auf Vorschlag von Donald Trump sollte der Justizausschuss des US-Senats den Top-Juristen Brett Kavanaugh für den Obersten Gerichtshof empfehlen. Doch jahrzehntealte Vorwürfe könnten den Favoriten des US-Präsidenten aus dem Rennen werfen – und zu einem tiefen Riss zwischen den Republikanern führen.

Brett Kavanaugh will in den US Supreme Court. Quelle: AP