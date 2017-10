Paul Manafort

Trumps Ex-Wahlkampfchef will sich FBI stellen

Donald Trumps früherer Wahlkampfmanager Paul Manafort wird nach CNN-Informationen in den Ermittlungen um die Russland-Affäre angeklagt. Er werde sich bereits in Kürze der Bundespolizei FBI stellen und damit eine Festnahme in seinem eigenen Haus vermeiden, heißt es bei CNN.