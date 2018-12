New York

Der frühere Anwalt von US-Präsident Donald Trump, Michael Cohen, ist wegen illegaler Schweigegeldzahlungen im Auftrag Trumps, Steuerhinterziehung und Falschaussagen vor dem Kongress zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Das gab das zuständige Gericht in New York am Mittwoch bekannt.

Cohen hatte sich unter anderem schuldig bekannt, Schweigegeldzahlungen an das frühere Playmate Karen McDougal und die Pornodarstellerin Stormy Daniels organisiert zu haben, die mit ihren angeblichen Affären mit Trump an die Presse gehen wollten.

Brisant ist die Sache auch, weil das vor der Wahl 2016 geflossene Schweigegeld ein Verstoß gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung darstellen könnte.

Von RND/dpa