Trumps Atomausstieg

Iran-Deal vor dem Scheitern

US-Präsident Trump steht vor der Entscheidung, aus dem Atomabkommen mit dem Iran auszusteigen. Es wäre eine Zäsur in der Weltpolitik, eine Spirale der Provokationen droht im Mittleren Osten. Doch der US-Kongress zögert bei der Unterstützung Trumps. Scheitert er mit einem weiteren Wahlversprechen?

Washington. Die Weichen wurden bei einem diskreten Abendessen im Weißen Haus gestellt. Kaum jemand nahm Notiz davon, als Tom Cotton in der vergangenen Woche über einen schmalen Seitenpfad in die Regierungszentrale eilte, um den Präsidenten in seiner Linie zu bestärken. Gegen den Iran, so lässt der 40-jährige Senator aus Arkansas regelmäßig wissen, helfe nur eine harte Hand.

Jetzt könnte Cotton an sein Ziel gelangen: Denn weil Donald Trump seinen Wählern versprochen hat, aus dem Atomabkommen mit dem Iran auszusteigen, könnte der US-Präsident nun Fakten schaffen. Und sich damit gegen seine Vertragspartner in China, Europa und Russland stellen.

Es droht eine Zäsur in der Weltpolitik

Wenn der Ernstfall eintritt, wäre dies eine Zäsur in der Weltpolitik. Donald Trump, bisher bestenfalls ein ungehobelter Meister großer Ankündigungen, hätte dann einen Hebel umgelegt, der das Sicherheitsgefüge im Mittleren Osten durchschütteln würde: Der mit aller Macht aufstrebende Iran würde sich bestätigt fühlen, dass auf Verträge mit der internationalen Gemeinschaft letztlich kein Verlass ist.

Über Monate hinweg hatte Trump das Atomabkommen mit dem Iran als „schlechtesten Deal aller Zeiten“ beschimpft. An diesem Freitag könnte der Präsident seine Unterschrift unter dem Dokument verweigern, das bestätigt, dass sich Teheran an seine Verpflichtungen hält.

Um das Schlimmste zu verhindern, interveniert Verteidigungsminister James Mattis seit Tagen bei seinem obersten Dienstherrn. Der Pentagon-Chef weiß um die Folgen fehlgeleiteter Politik aus eigener Anschauung: Im Irak stand er als General an der Front, er kennt die Risiken unbedachten Handelns in der Region.

Nun also Trump: Der 71-Jährige verhehlt noch nicht einmal, dass es ihm gar nicht allein um den brisanten Vertrag geht. „Kann schon sein, dass Teheran seine Aufgaben erfüllt“, sagte der Präsident kürzlich im kleinen Kreis. Was aber sei mit all den verdeckten Kommandoaktionen, die die iranische Führung im Irak, im Jemen, im Libanon und in Syrien steuert? Und wie steht es um die Sicherheit Israels?

Wohl wahr, darin stimmt auch Mattis zu. Der Iran steckt mit seinem Erzrivalen Saudi-Arabien in einem nur mühsam verdeckten Ringen um die Vorherrschaft in der Region. Informationen zu den heimlich geführten Konflikten gibt es nach Aussagen des Pentagons zur Genüge.

Eine Kündigung des Deals würde die Hardliner in Teheran stärken

Nur: Der Atomdeal hat nicht die Aufgabe, Irans Streben nach einer Dominanz im Mittleren Osten aufzuhalten. Es geht allein um die gefährliche Anreicherung von atomwaffenfähigem Plutonium. Mehr noch: Die Aufkündigung könnte die Hardliner in Teheran stärken und jegliche Versuche der Aussöhnung zunichtemachen. Die Hoffnungen auf einen sanften Wandel im Land der Religionswächter wären dahin – und die transatlantische Beziehung einmal mehr schwer belastet.

Einsichten, die sich auch immer stärker im Kongress durchsetzen und zu der seltsamen Situation führen könnten, dass der Vertrag zumindest vorläufig in Kraft bleibt – wenn auch in einem schwebenden Zustand.

Der Widerstand im Kongress formiert sich

Mehrere Abgeordnete signalisieren bereits ihren Widerstand gegen die Trump-Cotton-Allianz. Manche Parteifreunde halten sich noch bedeckt und wollen erst einmal das offizielle Votum abwarten. Zu den wenigen, die schon im Vorfeld Farbe bekennen, zählt Edward Royce: „Der Vertrag hat einige Mängel“, sagt der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Repräsentantenhaus.

Anstatt aber das internationale Abkommen zu beenden, sollte auf die vollständige Durchsetzung der einzelnen Forderungen gesetzt werden. Royce, der am Donnerstag seinen 66. Geburtstag feierte, gilt außenpolitisch als Falke. Zu Zeiten von George W. Bush unterstützte der Abgeordnete sowohl die Militäreinsätze in Afghanistan als auch im Irak.