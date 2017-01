Der designierte US-Präsident Donald Trump mit seiner Frau Melania vor dem Lincoln-Memorial in Washington. © dpa

Liveblog

Der Tag ist gekommen: Donald Trump wird der 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Um kurz vor 18 Uhr deutscher Zeit wird er in der US-Hauptstadt Washington den Amtseid ablegen. Hunderttausende werden an den Feierlichkeiten teilnehmen, Tausende dagegen protestieren. Liveblog und Hintergründe zur Amtseinführung:

Washington. Trump kündigte am Vorabend an, als Präsident die vielfältig gespaltenen USA zusammenbringen zu wollen. Seine Worte erinnerten an den Wahlkampf: „Wir werden Amerika für alle Amerikaner groß machen, für jedermann.“

