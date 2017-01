Blickt nach vorne: der künftige US-Präsident Donald Trump.

© dpa

Neuer US-Präsident

Trump wirbt Rekord-Budget für Vereidigungsfeier ein

Nie zuvor hat in der Geschichte der USA ein designierter Präsident so viel an Spendengeldern für die Vereidigungsfeier gesammelt – doppelt so viel wie Obama. Doch ganz untypisch will Donald Trump diese große Bühne nicht auch für ein großes Bohei nutzen. Es soll „zurück an die Arbeit gehen“.