Trump will neue Einreise-Beschränkungen verhängen

Washington. US-Präsident Donald Trump hat neue Einreisebeschränkungen für insgesamt acht Länder angeordnet. Diese gelten für Menschen aus Tschad, Iran, Libyen, Nordkorea, Somalia, Syrien, Venezuela und Jemen, gaben Regierungsvertreter am Sonntag bekannt. Sie sollen am 18. Oktober in Kraft treten. Wie es hieß, sind gültige Visa von den Sperren ausgenommen.

„Amerika sicher zu machen, ist meine Priorität Nummer eins“, twitterte Trump nach der Ankündigung am späten Sonntagabend. Menschen würden nicht ins Land gelassen, die nicht überprüft werden könnten.

Making America Safe is my number one priority. We will not admit those into our country we cannot safely vet.https://t.co/KJ886okyfC