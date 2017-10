Trump fordert weitere Sanktionsmöglichkeiten gegen den Iran.

© imago/UPI Photo

Iran-Sanktionen

Trump will den Iran mit schärferen Sanktionen belegen

Donald Trump will schärfere Sanktionen gegen den Iran und seine Revolutionsgarden verhängen. Das verkündete er auf einer Rede in Washington. Er weigere sich dem Kongress mitzuteilen, dass der Iran die Absprachen des Abkommen einhielte. Am Atomabkommen will Trump aber nicht rütteln.