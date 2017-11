US-Präsident Donald Trump und der russische Regierungschef Wladimir Putin.

Während seiner Asien-Reise

Trump will Treffen mit Putin

US-Präsident Donald Trump erwartet während seiner Asienreise ein Treffen mit seinem russischen Kollegen Wladimir Putin. Das sagte Trump am Sonntag auf der Reise nach Tokio an Bord der Air Force One mitreisenden Reportern.