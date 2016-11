Der gewählte US-Präsident Donald Trump.

© afp

Gewählter US-Präsident

Trump will Millionen Illegale sofort ausweisen

„Kriminelle, Drogendealer, Bandenmitglieder“ – bis zu drei Millionen Einwanderer will der gewählte US-Präsident Donald Trump ausweisen. Auch am Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko hält er fest – allerdings mit Abstrichen.