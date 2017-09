Trump will Japan und Südkorea hochrüsten

Washington. US-Präsident Trump reagiert auf den Wasserstoffbomben-Test von Nordkorea: In einem Telefon-Gespräch mit Südkoreas Präsident Moon Jae versprach Trump, dem Land Hightech-Waffen zu liefern. Auch Japan soll mit einem Milliarden-Deal hochgerüstet werden.

I am allowing Japan & South Korea to buy a substantially increased amount of highly sophisticated military equipment from the United States.