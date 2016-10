US-Präsidentschaftswahlkampf

Ein letztes Mal hatten Hillary Clinton und Donald Trump die Chance, das Fernsehpublikum von sich zu überzeugen. In den 90 Minuten des dritten TV-Duells haben die beiden Kandidaten viel gesagt – die wichtigsten Aussagen im Überblick.

Las Vegas. Provokationen und Knalleffekte sind von Anfang an die wichtigsten Stilmittel im Wahlkampf von Donald Trump gewesen. In seinem dritten und letzten Fernsehduell gegen Hillary Clinton hat der Präsidentschaftskandidat der US-Republikaner nun aber ein Schock-Statement von besonders gewaltigem Kaliber abgefeuert – er lief geradezu Amok: Er ließ offen, ob er im Falle seiner Niederlage am 8. November das Wahlergebnis anerkennen will. Diese Aussage aus dem dritten TV-Duell wird in Erinnerung bleiben. Die wichtigsten Zitate des Abends im Überblick.

Hillary Clinton

„Donald Trump denkt, dass es ihn groß macht, wenn er Frauen erniedrigt. Es macht ihn nur zu einem Rüpel. Er greift ihre Würde an, ihr Selbstbewusstsein und ich glaube nicht, dass es irgendwo eine Frau gibt, die nicht weiß, wie sich das anfühlt.“ (Hillary Clinton über das Frauenbild von Donald Trump.)

„Frauen sollten die Entscheidung über ihre Gesundheit selbst treffen können.“ (Hillary Clinton zum Thema Abtreibung)

„An dem Tag, als ich im Situation Room saß und zusah, wie Osama bin Laden bei einer Razzia unschädlich gemacht wurde, hat er (Trump) gerade die Fernsehshow „Celebrity Apprentice“ moderiert.“ (Hillary Clinton zu Trumps mangelnder Erfahrung in der Politik)

Donald Trump

„Ich werde mir das dann anschauen. Ich schaue es mir nicht jetzt an. Ich lasse Euch zappeln.“ (Donald Trump darüber, ob er eine Wahlniederlage am 8. November anerkennen würde.)

„Die Geschichten sind alle total falsch. Ich habe mich nicht einmal bei meiner Frau entschuldigt, weil ich nichts getan habe.“ (Donald Trump leugnet die Anschuldigungen mehrerer Frauen, er habe sie sexuell belästigt.)

„Ich kenne Putin nicht. Er ist nicht mein bester Freund. Er hat nette Dinge über mich gesagt. Es ist sicherlich förderlich, wenn wir gut mit Russland auskommen. Putin hat keinen Respekt vor Clinton und auch nicht vor Präsident Barack Obama.“ (Donald Trump zum Stellenwert einer guten Beziehung zu Russland)

