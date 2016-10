Im zweiten TV-Duell von Hillary Clinton und Donald Trump gab es am Ende sogar Komplimente – für ihre Stärke und seine Kinder. © EPA

Komplimente und Beleidigungen

„Niemand respektiert Frauen mehr als ich“: Im zweiten TV-Duell überraschte Donald Trump mit einigen Aussagen – und Hillary Clinton lobte, wie “unglaublich fähig“ seine Kinder seien. Die wichtigsten Aussagen der beiden Kandidaten zum Nachlesen.

St. Louis. Die beiden US-Präsidentschaftskandidaten Hillary Clinton und Donald Trump lieferten sich beim zweiten TV-Duell am Sonntagabend (Ortszeit) viele Wortgefechte. Die wichtigsten Zitate des Abends im Überblick.

Hillary Clinton

„Seine Kinder sind unglaublich fähig und ergeben und das sagt eine Menge über Donald.“

(Clinton auf die Frage, was sie an ihrem Rivalen Donald Trump schätze)

„Ich war überrascht von der Lawine absoluter Unwahrheit.“

(Clinton nach der Debatte auf CNN über den Auftritt ihres Konkurrenten Trump)

„Alles was er gerade gesagt hat, ist absolut falsch. Ich bin nicht überrascht.“

(Clintons Antwort auf eine Stellungnahme Trumps)

„Jedem, der (das Video) gehört hat, ist klar, dass das genau ausmacht, wer er ist.“

(Clinton über das Trump-Video von 2005)

„Russland hat entschieden, wen es als Präsidenten der USA sehen will – und das bin nicht ich.“

(Clinton über Russlands angeblichen Wunschkandidaten Trump)

„Meine Vision von Amerika ist ein Amerika, in dem jeder einen Platz hat.“

(Clinton über ihr Ziel als Präsidentin)

„Ich will einen Supreme Court, der nicht auf Seite von Konzerninteressen steht.“

(Clinton über ihre Vorstellung des Supreme Court)

„Ich denke, wir können hinsichtlich erneuerbarer Energien die Supermacht des 21. Jahrhunderts sein.“

(Clinton über die Rolle der USA bei erneuerbaren Energien)

„Ich denke, dass diese Wahl in Teilen so konfliktorientiert und intensiv wurde, weil so viel auf dem Spiel steht. Das ist keine gewöhnliche Wahl. (...) Es ist eine der folgenreichsten Wahlen, die wir je hatten.“

(Clinton über die bevorstehende Wahl)

Donald Trump

„Das war ein ’Umkleidekabinengespräch’. Ich bin nicht stolz darauf. Ich entschuldige mich bei meiner Familie, ich entschuldige mich beim amerikanischen Volk.“

(Trump über das Video von 2005)

„Niemand respektiert Frauen mehr als ich.“

(Trump auf Vorwürfe, frauenfeindlich zu sein)

„Sie macht nicht Schluss, sie gibt nicht auf, sie ist eine Kämpferin.“

(Trump über positive Eigenschaften seiner Konkurrentin Clinton)

„Glauben Sie mir: Sie hat gewaltigen Hass in ihrem Herzen.“

(Trump über seine Konkurrentin Clinton)

„Ich zahle Hunderte Millionen Dollar an Steuern. (...) Ich kenne das Steuergesetzbuch besser, als jeder andere Präsidentschaftskandidat je zuvor.“

(Trump über seine nicht veröffentlichte Steuererklärung)

„Das wird das größte Trojanische Pferd aller Zeiten sein.“

(Trump über Clintons Pläne, mehr Flüchtlinge ins Land zu holen)

„Obamacare ist ein totales Desaster und muss aufgehoben und ersetzt werden.“

(Trump über die von Präsident Obama eingeführte Krankenversicherung „Obamacare“)

„Weil du dann im Gefängnis wärst.“

(Trump über die Aussage seiner Konkurrentin Clinton, es sei gut, dass er nicht für Gesetze zuständig sei)

„Bei mir waren es Worte, bei ihm Taten.“

(Trump über Missbrauchsvorwürfe gegen den ehemaligen Präsidenten Bill Clinton)

Von RND

