Helsinki

Dieser Gipfel wird mit Spannung erwartet. Gegen Mittag (12.20 Uhr) werden sich US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin zu ihrem ersten bilateralen Treffen für rund drei Stunden zum Gespräch zurückziehen. Anwesend sind dann ausschließlich ihre Dolmetscher. Der Tag im Newsblog:

8:05 Uhr: Trump twittert – auch in Finnland, im Hilton Kalastajatorppa: Niemals sei das Verhältnis zu Russland schlechter gewesen als heute, was auch an der Verrücktheit und Dummheit amerikanischer Politik gelegen habe – und an der Hexenjagd heutzutage.

8:45 Uhr: Donald Trump und First Lady Melanie treffen in Mäntyniemi ein, dem Wohnsitz des finnischen Präsidenten Sauli Niinistö. Trump bedankt sich für die finnische Gastfreundschaft und lobt die Hilfe des finnischen Präsidenten beim kürzlichen Nato-Gipfel. Ob ihm dabei wirklich klar ist, das Finnland kein Natomitglied ist? Im Anschluss folgt ein persönliches Gespräch mit Niinistö.

9:30 Uhr Es ist richtig heiß in Finnland, um 10.30 Orstzeit sind es schon 28 Grad. Da gilt es für die Verhandlungspartner erst recht, kühlen Kopf zu bewahren.

9:45 Uhr: Trump verlässt den Sitz des finnischen Präsidenten.

10:15 Uhr: Was die beiden Staatschefs Trump und Putin wirklich voneinander halten, das wird wohl erst nach dem langen Treffen des heutigen Tages klar werden. Übereinander gesagt haben Sie jedenfalls schon so einiges.

10:15 Uhr: Die Journalisten am Tagungsort in der Finlandia-Halle im Zentrum Helsinkis machen sich langsam bereit für den Gipfel – mit einem Lunch ...

Journalisten stärken sich vor dem Gipfelmarathon am Tagungsort, der Finlandia-Halle. Quelle: RND Screenshot/HS TV

10.30 Uhr: Der russische Präsident Wladimir Putin ist in Helsinki gelandet.

