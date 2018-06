La Malbaie

Trump verließ den Gipfel deutlich vor dem offiziellen Ende und gab ein Statement ab. Er sprach vor seiner Abreise vom G7-Gipfel in Kanada von erfolgreichen Treffen mit den anderen Teilnehmern. Darin habe er über die Notwendigkeit „fairen und gegenseitigen“ Handels und Möglichkeiten geredet, der Bedrohung durch den Iran zu begegnen, erklärte er vor Journalisten.

Er habe den Staats- und Regierungschefs gesagt, er werde alles tun, um unfaire ausländische Handelspraktiken zu verhindern. Trump beendete seinen Auftritt auf dem Gipfel am Sonnabend mit der Warnung: „Wenn sie Vergeltung üben, machen sie einen Fehler.“ Trump hatte am 1. Juni Strafzölle gegen Stahl- und Aluminiumimporte aus der EU, Kanada und Mexiko verhängt.

Der US-Präsident reist nach Singapur, wo er am 12. April Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un treffen will. Sein Treffen mit Un sei für den Diktator die einzige Chance, so Trump. Die frühere Abreise des US-Präsidenten aus Kanada wird allgemein als ein Zeichen der Missachtung der G7 gewertet. Zuvor hatte Trump erneut für eine Wiederaufnahme Russlands in die Gruppe führender Industrienationen geworben. Trump sagte, er hielte das für einen echten Gewinn. Es wäre gut für Russland und gut für die USA, spreche man doch über den Weltfrieden, sagte Trump am Sonnabend am Rande des G7-Gipfels im kanadischen La Malbaie. Die Gruppe sei bedeutsamer, wenn Russland dabei sei.

Trump hatte eine Wiederaufnahme Russlands kurz vor seiner Abreise nach Kanada aufgebracht. Die G7 hätten darüber diskutiert, sagte Trump am Sonnabend. Bereist am Freitag hatten Staats- und Regierungschefs aber zum Ausdruck gebracht, dass sie Trumps Vorschlag nicht unterstützen.

Russland war 2014 wegen der Annexion der Krim aus den G8 ausgeschlossen worden. Trump sagte, es sei die Schuld seines Vorgängers Barack Obama, dass die Krim verloren gegangen sei. Russlands Präsident Wladimir Putin nannte er nicht.

Von RND/dpa/AP