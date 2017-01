Dekret des US-Präsidenten

US Präsident Donald Trump unterschreibt im Pentagon in Washington DC sein Exekutiv-Dekret, mit dem der Zustrom von Flüchtlingen verringert werden soll.

Stopp für Flüchtlinge: US-Präsident Trump verbietet Menschen in Not die Einreise in die Vereinigten Staaten. Zudem dürfen in den nächsten 90 Tagen überhaupt keine Menschen aus sieben mehrheitlich muslimischen Staaten mehr in die USA kommen.