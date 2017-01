Streit um Grenzzaun

Das Verhältnis zwischen den USA und Mexiko hat sich rapide verschlechtert. Jetzt haben US-Präsident Donald Trump und Mexikos Präsident Enrique Peña Nieto miteinander telefoniert – eine Stunde lang.

Washington. Angesichts wachsender Spannungen wegen der geplanten Grenzmauer haben Donald Trump und Mexikos Präsident Enrique Peña Nieto am Freitag eine Stunde lang telefoniert. Das bestätigten zwei Regierungsbeamte. Einzelheiten zu dem Gespräch waren zunächst nicht bekannt. Trump und Peña Nieto hätten sich eigentlich nächste Woche in Washington treffen sollen. Doch hatte der Mexikaner am Donnerstag gesagt, dass er den Besuch absage.

Zuvor war Trump mit Plänen vorangeschritten, eine Mauer entlang der Grenze zwischen den USA und Mexiko zu bauen und Mexiko für den Bau bezahlen zu lassen. Trumps Sprecher sagte nach der Absage Peña Nietos, dass das Weiße Haus zur Bezahlung der Grenzmauer eine Steuer in Höhe von 20 Prozent auf alle Einfuhren aus Mexiko und anderen Ländern erheben wolle, die ein Handelsdefizit mit den USA hätten. Das Weiße Haus stellte den Vorschlag später als lediglich eine Option dar.

Von dpa/ap/RND