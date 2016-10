Drittes TV-Duell

Zum dritten Mal treffen am Dienstag-Abend (Ortszeit) Hillary Clinton und Donald Trump in einem TV-Duell direkt aufeinander. Ob die Schlammschlacht weiter geht oder doch einmal präsidiale Argumente ausgetauscht werden, erfahren Sie ab 3 Uhr deutscher Zeit – hier im Liveticker.

Las Vegas. „What happens in Vegas stays in Vegas“ – was in Vegas passiert, das bleibt in Vegas. Diese Wahrheit über Amerikas Sündenpfuhl wird für das dritte TV-Duell außer Kraft gesetzt. Denn wenn sich Donald Trump und Hillary Clinton in der University of Nevada duellieren, dann schaut eine ganze Nation gebannt zu – und der Rest der Welt wundert sich über diesen schmutzigsten aller bisherigen US-Wahlkämpfe.

Und das sind die Spielregeln: Die 90-minütige Debatte wird in sechs Themenkomplexe à 15 Minuten eingeteilt. Die Themen werden vom Moderator ausgewählt und den Kandidaten mindestens eine Woche vor Beginn der Debatte mitgeteilt. Moderator Chris Wallace vom TV-Sender Fox News Sunday wird jeden der Themenkomplexe mit einer Frage eröffnen. Beide Kandidaten haben je zwei Minuten Zeit zu antworten. Danach können Trump und Clinton auf die Argumente des jeweils anderen eingehen. Die verbleibende Zeit nutzt Wallace für tiefergehende Nachfragen.

Von RND/Daniel Killy

Las Vegas, University of Nevada