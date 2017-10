US-Präsident Donald Trump bringt mit der umstrittenen Verordnung Bürgerrechtsgruppen gegen sich auf.

© AP

USA

Trump streicht kostenfreie Verhütungsmittel

Mit einer umstrittenen Verordnung bringt die US-Regierung Bürgerrechtsgruppen, Frauenverbände und Ärzteorganisationen gegen sich auf. Die Antibabypille auf Rezept wird es in Amerika in Zukunft nicht mehr so einfach geben.