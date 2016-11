Donald Trump steuert auf den Sieg in den USA zu. Hillary Clinton liegt zurück. © AFP

Präsidentschaftswahl in Amerika

Nervenschlacht ums Weiße Haus: Donald Trump steht überraschend kurz davor, der 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika zu werden.

Washington. Während Anhänger der Demokraten schon mit Tränen in den Augen die Hoffnungen auf einen Sieg von Hillary Clinton aufgegeben haben, feiern die Republikaner die starken Ergebnisse.

Mit knappem Vorsprung bei den Prognosen ging Hillary Clinton ins Rennen ums Weiße Haus. Spätestens aber, als die meisten Wähler im so wichtigen Bundesstaat Florida Trump ihre Stimmen gaben, war das Entsetzen bei den Demokraten groß.

Der Republikaner entschied weitere wichtige Schlüsselstaaten für sich wie North Carolina und Ohio. Seine demokratische Konkurrentin Hillary Clinton gewann in Virginia und Colorado. Rechnerisch hat sie aktuell noch Chancen auf einen Sieg, bräuchte aber unerwartete Triumphe in mehreren Staaten.

Es könnte also ein Durchmarsch der Republikaner werden. Im Repräsentantenhaus wie im Senat hat die Trump-Partei das Sagen – er könnte als Präsident also in beiden Parlamentskammern reagieren. Sofern es ihm gelingt, den Graben zwischen sich und seiner Partei zuzuschütten.

Aktuell steht es 238 zu 215 für Trump – die letzten Staaten werden aktuell ausgezählt. 270 Wahlmänner benötigt der Kandidat für den Sieg.

Von RND/Carsten Bergmann