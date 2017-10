Trump spricht von „großer Einigkeit“ in seiner Partei

Washington. Auch nach den jüngsten Angriffen seitens zweier republikanischer Senatoren gegen ihn sieht US-Präsident Donald Trump „große Einigkeit in der Republikanischen Partei“. Senator Jeff Flake, der ihn am Dienstag scharf kritisiert hatte, sei schon gegen ihn gewesen, „bevor er mich überhaupt kannte. Er schrieb ein Buch über mich, bevor ich ihn jemals getroffen hatte“, sagte Trump am Mittwoch.

Er glaube, dass Flake und ein weiterer Kritiker, Senator Bob Corker, für die von ihm geplanten Steuersenkungen stimmen würden. Schließlich wollten sie „das Richtige für das Land tun“. Sein Mittagessen mit zahlreichen republikanischen Senatoren vom Dienstag beschrieb Trump als „fast ein Liebesfest“. Ihm sei mehrfach stehend applaudiert worden.

Jeff Flake, with an 18% approval rating in Arizona, said "a lot of my colleagues have spoken out." Really, they just gave me a standing O!