US-Präsident Donald Trump zwischen Südkoreas Präsidenten Moon Jae-in (l) und Japans Premier Shinzo Abé.

© AP

G-20-Gipfel

Trump spricht mit Südkorea und Japan über Nordkorea-Konflikt

Weichenstellung am Vorabend des G-20-Gipfels in Hamburg: US-Präsident Donald Trump ist in Hamburg mit Japans Regierungschef Shinzo Abe und dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in zusammengetroffen. Die drei wollen Möglichkeiten zur Lösung des Konflikts in Nordkorea erörtern.