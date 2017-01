„Das wird nicht passieren!“ Donald Trump ist sich angeblich sicher, dass keine nordkoreanischen Raketen die USA treffen könnten.

© dpa

Atomwaffenprogramm

Trump sieht in Nordkorea keine Gefahr für die USA

Nordkorea will künftig wieder Atomraketen testen. Für den designierten US-Präsidenten Donald Trump ist das zwar inakzeptabel, dennoch sieht er in ihnen keine Gefahr für sein Land. Warum er sich da so sicher ist, ließ er offen. Aber China könnte dabei eine wichtige Rolle spielen.